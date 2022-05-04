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1 час назад

Подмосковный врач оценил риск заражения коронавирусом на майских праздниках

Вечерняя Москва

Заболеваемость коронавирусом в Московской области не поднялась на фоне первых майских выходных. Есть ли риск заражения из-за массовых мероприятий на 9 мая, рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Оценен риск заражения COVID-19 на майских праздниках
Фото: PixabayPixabay

Он отметил, что в настоящее время существенно снизился уровень госпитализаций. В тяжелом состоянии поступают единичные пациенты — это люди старше 60 лет, с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, кто не прошел вакцинацию.

По словам эксперта, запланированные ко Дню Победы мероприятия на открытом воздухе не несут риска заражения, но стоит помнить о стандартных мерах защиты. Нужно мыть руки после улицы, ограничить контакты с людьми, у которых есть признаки простуды.

Также необходимо помнить о ревакцинации от коронавирусной инфекции.

— Пора ревакцинироваться, чтобы защитить себя от новой волны, которая ожидается в конце мая – начале июня, — отметил он в комментарии «Радио 1».

За прошедшие сутки на территории Подмосковья выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. В больницы были госпитализированы 61 человек, передает РИАМО.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «Стелс-омикрон» (BA.2) самым заразным вариантом коронавирусной инфекции за всю пандемию.

Коронавирус,Камиль Хафизов,Андрей Осипов,Роспотребнадзор,
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