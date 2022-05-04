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8 минут назад

Специалисты предупредили о риске развития гепатита после COVID-19

Москва24

После коронавирусной инфекции у человека может развиться гепатит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов подведомственных Роспотребнадзору НИИ.

Врачи предупредили о риске развития гепатита после COVID-19
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Наблюдения врачей показали, что COVID-19 приводит к поражению внутренние органов человека. В 20% случаев страдает печень. Это обусловлено способностью вируса непосредственно повреждать структуру данного органа, воспалительными процессами и гипоксией, которые сопровождают болезнь, а также действием отдельных лекарств.

Однако, по словам экспертов, постковидный гепатит менее опасен, чем его вирусные варианты А, В, С и D. При отсутствии дополнительных отрицательных стимулов в виде злоупотребления алкоголем и наркотиками вероятность прогрессирования болезни после выздоровления от COVID-19 невысока.

"Перенесенные после коронавируса гепатиты носят вторичный характер, так как в печени мало клеток, имеющих рецептор АПФ-2. А именно они избирательно поражаются этим вирусом, за них цепляется патоген",

– объяснил глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Специалисты отмечают, что обычно при коронавирусе печень страдает не сама по себе, а в результате поражения других органов, прежде всего легких. Поэтому предотвратить осложнения на печени можно за счет эффективной антиковидной терапии, даже если она оказывает токсичное действие на данный орган.

После COVID-19 всем пациентам рекомендуется пройти углубленную постковидную диспансеризацию, в ходе которой врач назначит необходимые анализы и подберет лечение, если таковое потребуется.

Коронавирус,Вадим Покровский,Роспотребнадзор,
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