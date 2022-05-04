Растительная диета снижает риск тяжелой формы COVID-19

Новое исследование, проведенное под руководством Комитета врачей за ответственную медицину, показало, что питательная растительная диета может снизить риск развития тяжелых инфекций COVID-19.

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Эксперты обосновали свои доводы как последними исследованиями в области здорового питания, так и уроками, извлеченными из пандемии гриппа 1918 года, во время которой у людей, придерживавшихся более здоровой диеты, было меньше шансов заболеть тяжелой формой гриппа.

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"В поисках решения проблемы пандемии COVID-19 мы нашли важные уроки в пандемии гриппа H1N1 в 1918-1919 годах",

- сказала ведущий автор исследования Хана Кахлеова, директор по клиническим исследованиям Комитета врачей.

"Во время этой пандемии наилучшие результаты были отмечены в семинарии адвентистов седьмого дня, где была организована растительная диета, состоящая из зерновых, фруктов, орехов и овощей"

По словам доктора Кахлеовой и ее коллег, растительная пища богата нитратами и антиоксидантами, что приводит к улучшению здоровья сердца и повышению иммунитета против респираторных инфекций.

Предыдущее клиническое исследование, проведенное командой доктора Кахлеовой, показало, что растительная диета значительно помогла работникам больниц в Вашингтоне, округ Колумбия, улучшить кардиометаболические показатели и качество жизни на пике всплеска первой волны COVID-19 в первой половине 2020 года. Эти выводы были подтверждены рядом других исследований.

Например, в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention, and Health, ученые обнаружили, что среди медицинских работников, часто подвергавшихся воздействию SARS-CoV-2, у тех, кто сообщил, что придерживается растительной диеты, риск развития умеренной или тяжелой формы COVID-19 был на 73% ниже.

Аналогичное исследование с участием более полумиллиона человек, проведенное Гарвардским университетом, показало, что у людей с высоким потреблением фруктов и овощей риск заболевания COVID-19 любой степени тяжести был снижен на девять процентов, а риск тяжелых форм инфекции - на 41 процент.

"Исходя из уроков 1918 года и последних исследований в области питания при COVID-19, представляется вероятным, что здоровое питание на основе растительных продуктов является мощным средством для снижения риска тяжелой формы COVID-19. По этой причине растительное питание следует пропагандировать как одну из ключевых мер общественного здравоохранения в снижении распространения COVID-19 и борьбе с современной пандемией",

- заключила д-р Кахлеова.