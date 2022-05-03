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2 часа назад

В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых россиян

Вечерняя Москва

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей обязана включать в себя когнитивный тренинг, а также физический и социальный блоки. Об этом во вторник, 3 мая, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида",

— подчеркнула она.

Ткачева заявила, что реабилитация должна быть более комплексная для этой категории граждан. Для молодых людей же достаточно просто физической реабилитации, пишет ТАСС.

В некоторых случаях пожилым людям, перенесшим COVID-19, требуется психолог, поскольку они склонны впадать в депрессию и страдать нарушениями сна, подчеркнула гериатр.

По словам специалиста, программы реабилитации для пожилых граждан обязаны быть более мягкими и постепенными и отличаться от тех программ, которые положены молодым людям.

В прошлом месяце врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность позволит укрепить дыхательную систему человека и ускорит ее восстановление после воспалительных заболеваний легких.

Коронавирус,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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