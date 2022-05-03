В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей обязана включать в себя когнитивный тренинг, а также физический и социальный блоки. Об этом во вторник, 3 мая, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида",

— подчеркнула она.

Ткачева заявила, что реабилитация должна быть более комплексная для этой категории граждан. Для молодых людей же достаточно просто физической реабилитации, пишет ТАСС.

В некоторых случаях пожилым людям, перенесшим COVID-19, требуется психолог, поскольку они склонны впадать в депрессию и страдать нарушениями сна, подчеркнула гериатр.

По словам специалиста, программы реабилитации для пожилых граждан обязаны быть более мягкими и постепенными и отличаться от тех программ, которые положены молодым людям.