Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
4 часа назад

Эксперт Тимаков: подъем заболеваемости коронавирусом возможен из-за нового штамма

Газета.Ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом возможен только в случае появления нового штамма. Об этом он сообщил ТАСС.

В каком случае возможет подъем заболеваемости COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно",

— сказал он.

Он отметил, что всплеск может наблюдаться после майских праздников, но он будет связан с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале текущего года.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в течение последних десяти недель. По данным штаба, вице-премьер поручила обеспечить профилактические меры на период майских праздников, чтобы не допустить подъема заболеваемости. За прошедшие сутки в России выявили 7 710 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время пандемии число заболевших составило 18 174 991.

Коронавирус,Евгений Тимаков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители