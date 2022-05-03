В каком случае возможет подъем заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом возможен только в случае появления нового штамма. Об этом он сообщил ТАСС.
"После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно",
— сказал он.
Он отметил, что всплеск может наблюдаться после майских праздников, но он будет связан с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале текущего года.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в течение последних десяти недель. По данным штаба, вице-премьер поручила обеспечить профилактические меры на период майских праздников, чтобы не допустить подъема заболеваемости. За прошедшие сутки в России выявили 7 710 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время пандемии число заболевших составило 18 174 991.