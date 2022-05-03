В каком случае возможет подъем заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом возможен только в случае появления нового штамма. Об этом он сообщил ТАСС.

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"После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно",

— сказал он.

Он отметил, что всплеск может наблюдаться после майских праздников, но он будет связан с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале текущего года.