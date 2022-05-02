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1 час назад

Педиатры нашли белки, указывающие на риск опасных осложнений COVID-19 у детей

Газета.Ruиещё 1

Белки, связанные с тяжелыми осложнениями COVID-19 у детей, обнаружила группа австралийских специалистов под руководством педиатров из Мельбурнского университета. Подробнее об этом исследователи рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Найдены белки, указывающие на риск опасных осложнений COVID-19 у детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Синдром мультисистемного воспаления у детей (MIS-C) — тяжелое осложнение COVID-19, при котором наблюдаются воспалительные процессы в большинстве органов, что приводит к лихорадке, рвоте, болям и другим опасным симптомам. Исследователи сравнили образцы крови 20 здоровых детей и 33 детей, столкнувшихся с MIS-C на фоне COVID-19.

Проанализировав почти 500 различных белков, циркулирующих в крови, ученые выделили 85 белков, характерных для MIS-C, а также 52, свойственных для респираторного дистресс-синдрома — другого тяжелого осложнения COVID-19. Контроль за уровнем этих белков даст возможность вовремя выявить риск развития осложнений и принять меры по снижению этого риска, рассчитывают ученые.

"Знание механизмов, связанных с тяжелой формой COVID-19 у детей, и того, как изменяются свертываемость крови и работа иммунной системы в ответ на появление вируса, поможет диагностировать острые случаи COVID-19 и целенаправленно лечить их",

— заключили они.

Ученые надеются, что, помимо облегчения диагностики, результаты их работы позволят также найти новые терапевтические мишени и сделать борьбу с MIS-C и респираторным дистресс-синдромом более эффективной.

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