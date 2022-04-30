Мурашко предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID в июне

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пройти ревакцинацию, так как по прогнозам ведомства есть высокий риск подъема уровня заболеваемости COVID-19 в июне.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», - цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, нужно заниматься профилактикой, а не ждать, когда поднимется волна заболеваемости.