Мурашко предупредил о возможном подъеме заболеваемости COVID в июне

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пройти ревакцинацию, так как по прогнозам ведомства есть высокий риск подъема уровня заболеваемости COVID-19 в июне.
«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», - цитирует Мурашко РИА Новости.
По его словам, нужно заниматься профилактикой, а не ждать, когда поднимется волна заболеваемости.
Ранее Мурашко заявил, что в России сохраняются риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ряде стран уже регистрируются всплески заболеваемости.