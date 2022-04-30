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2 часа назад

Психолог рассказал о связи коронавируса с шизофренией

Lenta.ruиещё 3

Психолог Слава Донин в беседе с Ura.ru рассказал, что существует связь между коронавирусной инфекцией и появлением у человека шизофрении.

Психолог рассказал о связи коронавируса с шизофренией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сама коронавирусная инфекция не вызывает шизофрению, но может ускорить проявление дебюта. Например, если человек лежал под ИВЛ и боролся за свою жизнь, испытывая при этом колоссальный стресс, а его мозг — кислородное голодание»,

— заявил специалист.

Он пояснил, что COVID-19 может также привести к развитию других психических расстройств, таких как тревожное расстройство, депрессия, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Эксперт отметил, что коронавирус так или иначе связан с кислородным голоданием мозга и интоксикацией, в связи с чем у пациентов, перенесших инфекцию, могут появляться или обостряться заболевания неврологического и психиатрического спектра.

Коронавирус,
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