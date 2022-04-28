Иммунолог назвал опасность бессимптомной формы стелс-омикрона

По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении.