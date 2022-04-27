Кардиолог Беленков: COVID-19 может поражать сердце на трех этапах

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков заявил, что коронавирусная инфекция может поражать сердце в острый период.

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В беседе с Ura.ru эксперт рассказал, что на сердце коронавирус влияет в три этапа. Первый — инфекция напрямую поражает мышцы сердца, из-за чего развивается тяжелое нарушение ритма сердца.

Второй этап наступает в первые 140 дней после выздоровления, когда у человека может развиться отсроченный миокардит. Он вызывает одышку и появление отеков. Последствия у пациентов бывают разные, вплоть до инвалидности, предупредил Беленков.