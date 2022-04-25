Впервые раскрыта структура внешней оболочки вируса SARS-CoV-2

Ученые из Кардиффского университета впервые подробно описали молекулярную структуру жировой внешней оболочки вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV-2) и заявили, что она может стать новой важной мишенью для противовирусных препаратов.

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Работа команды над вирусной липидной оболочкой показала, что она имеет значительные отличия от мембран здоровых клеток-хозяев, что позволяет предположить возможность избирательного воздействия на нее. Результаты исследования опубликованы сегодня в журнале Journal of Lipid Research.

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"В то время как вакцины и противовирусные препараты направлены на белки или цикл репликации SARS-CoV-2, липидная оболочка до сих пор практически не изучалась",

- сказала профессор Валери О'Доннелл, биохимик-липидолог и соавтор исследования из Медицинской школы Кардиффского университета.

"Наше исследование позволило картировать этот важнейший вирусный компонент - действительно, до сих пор было очень мало исследований вирусных липидных оболочек. Устранение этого пробела в знаниях может позволить проводить селективную терапию, которая позволит избежать повреждения мембран хозяина. Мы также подозреваем, что мембрана не будет подвержена мутациям вируса, в отличие от белков шипинга, поэтому она будет последовательной мишенью".

Команда из Кардиффа использовала масс-спектрометрию для создания подробной карты малоизученной липидной оболочки и обнаружила, что она состоит в основном из фосфолипидов и содержит очень мало холестерина, в отличие от мембран клеток-хозяев. Полученные результаты позволяют предположить, что существует возможность воздействовать на вирус в ротовой полости с помощью терапевтических средств без сопутствующего ущерба для собственных клеток организма.

В рамках того же исследования они провели небольшое клиническое испытание на госпитализированных пациентах с COVID-19, чтобы проверить, могут ли ополаскиватели для полости рта, содержащие химические вещества, разрушающие липиды, называемые сурфактантами, снизить инфекционность полости рта. В ходе испытания 27 больничным пациентам с подтвержденным методом ПЦР COVID-19 был назначен один из четырех различных типов ополаскивателей для полости рта, включая два, содержащих цетилпиридиний хлорид (ЦПК), один, содержащий повидон-йод, и еще один, содержащий физраствор.

Самый эффективный содержал ЦПК и изопропилмиристат - одно 30-секундное полоскание этим составом у семи пациентов устранило вирус в слюне на 99,99% через одну минуту и на 99,8% через 60 минут. У трех из семи пациентов (около 40%) живой вирус не был обнаружен в слюне в любое время после первоначального полоскания. Другие составы, содержащие такие соединения, как повидон-йод или физраствор, практически не оказывали никакого эффекта, в то время как ополаскиватель, содержащий CPC и бензоат, не показал стойкого эффекта, что говорит о "критичности состава".

Профессор Ричард Стэнтон, соавтор исследования из Медицинской школы Университета Кардиффа, сказал:

"Результаты нашего клинического исследования позволяют предположить, что липидная оболочка может быть направлена на определенные составы ополаскивателей для полости рта. "Наши результаты позволяют предположить, что определенные ополаскиватели для полости рта могут играть определенную роль в ограничении воздействия COVID-19 в медицинских учреждениях, например, уничтожая вирус на время, достаточное для проведения стоматологического осмотра или осмотра полости рта. Это также может быть полезным компонентом профилактики и контроля инфекций для других респираторных оболочечных вирусов, таких как грипп".

Профессор Дэвид Томас, соавтор исследования из Школы стоматологии Кардиффского университета, сказал:

"Необходимо провести более крупные клинические испытания и популяционные исследования, чтобы определить, влияют ли ополаскиватели для полости рта на передачу COVID-19 на практике. "Мы призываем людей всегда использовать ополаскиватели для полости рта безопасно и в соответствии с рекомендациями производителя"