Иммунолог назвал сроки сохранения COVID-19 в тканях человека

После перенесенного COVID-19 у части пациентов вирус может сохраняться в тканях и органах до нескольких месяцев. Такие сроки назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

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По его словам, коронавирус остается у человека в тех тканях, которые он изначально поражает. COVID-19 проникает в клетки сосудов и легких — вирус может быть практически везде, считает Крючков.

«Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации», — сказал специалист.