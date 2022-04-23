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33 минуты назад

Почему на самом деле развивается долгий ковид

Ferra.ru

Группа исследователей из Калифорнийского университета нашла неожиданный ключ к разгадке долгого ковида, который противоречит их первоначальной гипотезе. В том, что он развивается может быть виновата аномально подавленная иммунная система, а не постоянно гиперактивная, как они предполагали.

Почему на самом деле развивается долгий ковид
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Хотя это было небольшое пилотное исследование, оно позволяет предположить, что некоторые люди с длительными симптомами COVID могут иметь недостаточно активную иммунную систему после выздоровления от заболевания, что означает, что повышение иммунитета у таких людей может стать методом лечения", - сказал старший автор исследования доктор Отто Янг.

Известно, что COVID-19 вызывается гиперактивным иммунным ответом против SARS-CoV-2, приводящим к повреждению легких и других органов, а иногда к так называемому "цитокиновому шторму", который подавляет человека, что может привести к тяжелой форме болезни.

У части людей, оправившихся от первоначального заболевания, сохраняются различные симптомы, такие как усталость, затуманенность сознания и одышка, которые могут быть изнурительными и продолжаться месяцами. Это обычно классифицируется как долгий ковид. Ограниченное понимание его причин, однако, делает поиск способов лечения этого состояния особенно трудным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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