Иммунолог указал на возможную связь острого гепатита и COVID-19

Необходимо проверить связь острого гепатита неизвестного происхождения, который распространяется в ряде западных стран, с COVID-19, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. О такой версии возникновения вспышки заболевания он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Maxim Shemetov / Reuters

Природа нового гепатита

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Так как современный лабораторные методы довольно просто позволяют исключить элементарные гепатиты А и Е, а также B и С, скорее всего, речь идет об аутоиммунной или токсической природе заболевания, считает иммунолог.

Если говорить о токсической природе, то это может быть воздействие какого-то яда, токсического компонента, который негативно воздействует на печень, уточнил Крючков. Например, эти компоненты могли проникнуть в организм через продукты питания.

«Если это массовая история, например, и регионы географически относительно узкие, то здесь больше вероятность именно токсической природы, но, если мы говорим о вспышках в нескольких регионах, разных странах, это вызывает большое сомнение, а вот аутоиммунная природа вполне может быть», — отметил он.

Аутоиммунные заболевания, по словам иммунолога, связаны с нарушением иммунологической толерантности к собственным антигенам, в данном случае к антителам печени. Он уточнил, что к к таким заболеваниям есть врожденная расположенность, но они вызываются внешними причинами, например, каким-то поражением печени, выходом большого количества собственных антигенов из печени либо нарушением работы иммунной системы.

Он не исключил и инфекционную природу гепатита. По словам иммунолога, это могут быть, например, гельминтозы или ряд инфекций, вызванных простейшими. Однако детские инфекционисты хорошо знакомы с подобными гепатитами, чтобы быстро их исключить, убежден Крючков.

«Пока основная причина не выяснена, и вспышка не то чтобы грандиозная, но заметная, соответственно, по факту этого проводится эпидрасследование, по результатам эпидрасследования будут сделаны какие-то выводы: либо сужен круг поиска, либо определена причина, но это хорошо, что на умеренных цифрах это уже вызывает подозрения, значит, система эпидемиологического мониторинга неплохо налажена», — заключил специалист.

Распространение гепатита среди детей

Ранее в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших, а их около сотни — дети в возрасте от двух до пяти лет. По словам хирурга медицинского центра при Гронингенском университете Рубена де Клейна в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), трем из четырех детей, которые проходили лечение в его центре, пришлось делать трансплантацию печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.