«Выедается воспалением»: иммунолог объяснил, как COVID-19 влияет на мозг

— В случае сосудистых нарушений могут возникать тромбозы, ведущие к инсультам и микроинсультам. Человек иногда даже не чувствует, что с ним что-то произошло. В это время кусочек мозга перестает получать кровоснабжение, то есть отключается какая-то из функций головного мозга. Этот процесс напоминает деменцию или старческое слабоумие. На фоне коронавируса также может возникать воспаление тканей головного мозга. Самый яркий пример — расстройство или полная потеря обоняния, — объяснил иммунолог.