Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

«Выедается воспалением»: иммунолог Болибок объяснил, как COVID-19 влияет на мозг

Вечерняя Москва

Коронавирус может привести к достаточно серьезным повреждениям головного мозга. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Выедается воспалением»: иммунолог объяснил, как COVID-19 влияет на мозг
Фото: PexelsPexels

Он напомнил, что можно выделить два основных типа таких последствий: сосудистые нарушения и воспалительные процессы в тканях мозга.

— В случае сосудистых нарушений могут возникать тромбозы, ведущие к инсультам и микроинсультам. Человек иногда даже не чувствует, что с ним что-то произошло. В это время кусочек мозга перестает получать кровоснабжение, то есть отключается какая-то из функций головного мозга. Этот процесс напоминает деменцию или старческое слабоумие. На фоне коронавируса также может возникать воспаление тканей головного мозга. Самый яркий пример — расстройство или полная потеря обоняния, — объяснил иммунолог.

Описанный воспалительный процесс, протекающий в головном мозге, фиксируется при помощи компьютерной томографии, рассказал Болибок.

— У некоторых этот воспалительный процесс бывает вялотекущим и тянется месяцами. В итоге ткань головного мозга страдает, на компьютерной томографии заметно ее уменьшение. Она буквально «выедается» этим воспалением: условно говоря, растворяется и заполняется жидкостью, — пояснил врач.

Также Болибок рассказал, какие тяжелые последствия для психики несет коронавирус. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Коронавирус,Владимир Болибок,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители