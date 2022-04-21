В России появится новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат против коронавируса «Скайвира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Промомед», которая разработала препарат.

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«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в России появится еще одно новое лекарство от COVID-19. 4 апреля Минздрав зарегистрировал препарат «Ковипир» от компании «Фармасинтез». В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых.