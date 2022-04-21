Эпидемиологи сообщили об исчезновении штамма «дельта» из РФ

Штамм коронавируса «дельта» перестал обнаруживаться при секвенировании биообразцов пациентов с COVID-19. Абсолютное большинство случаев заболевания вызваны «стелс-омикроном». Об этом «Российской газете» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам специалистов, последние, единичные случаи заражения «дельтой» регистрировались в конце марта-начале апреля.
«Сейчас мы выделяем две линии „омикрона“ — BA.1 и BA.2 („стелс-омикрон“), и на последнюю приходится более 80% всех случаев»«,
— рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Впрочем, «дельта» может вернуться, если где-либо в регионах остались ее носители, а население начнет постепенно утрачивать иммунитет, добавил ученый.