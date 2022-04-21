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2 часа назад

Эпидемиологи сообщили об исчезновении штамма «дельта» из России

Medical Note

Штамм коронавируса «дельта» перестал обнаруживаться при секвенировании биообразцов пациентов с COVID-19. Абсолютное большинство случаев заболевания вызваны «стелс-омикроном». Об этом «Российской газете» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эпидемиологи сообщили об исчезновении штамма «дельта» из РФ
Фото: Medical NoteMedical Note

По словам специалистов, последние, единичные случаи заражения «дельтой» регистрировались в конце марта-начале апреля.

«Сейчас мы выделяем две линии „омикрона“ — BA.1 и BA.2 („стелс-омикрон“), и на последнюю приходится более 80% всех случаев»«,

— рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Впрочем, «дельта» может вернуться, если где-либо в регионах остались ее носители, а население начнет постепенно утрачивать иммунитет, добавил ученый.

Коронавирус,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
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