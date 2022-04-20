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19 минут назад

Психиатр объяснил, что такое ковидный туман

Ferra.ru

Главный внештатный специалист, психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк объяснил, что такое «ковидный» туман.

Психиатр объяснил, что такое ковидный туман
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, «ковидный туман» — неприятное и тяжёлое последствие перенесённого коронавируса. Он отметил, что часто это состояние проходит в более тяжёлой форме и длится дольше, чем после тяжёлых вирусных инфекций с высокой температурой или после воспаления лёгких.

Признаки «ковидного тумана» — внезапное и ощутимое снижение работоспособности, ясности мышления и ухудшение памяти.

«Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления», — рассказал Георгий Костюк.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Коронавирус,Георгий Костюк,
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