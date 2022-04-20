Психиатр объяснил, что такое ковидный туман

По словам врача, «ковидный туман» — неприятное и тяжёлое последствие перенесённого коронавируса. Он отметил, что часто это состояние проходит в более тяжёлой форме и длится дольше, чем после тяжёлых вирусных инфекций с высокой температурой или после воспаления лёгких.