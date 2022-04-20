Психиатр объяснил, что такое ковидный туман

Главный внештатный специалист, психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк объяснил, что такое «ковидный» туман.
По словам врача, «ковидный туман» — неприятное и тяжёлое последствие перенесённого коронавируса. Он отметил, что часто это состояние проходит в более тяжёлой форме и длится дольше, чем после тяжёлых вирусных инфекций с высокой температурой или после воспаления лёгких.
Признаки «ковидного тумана» — внезапное и ощутимое снижение работоспособности, ясности мышления и ухудшение памяти.
«Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления», — рассказал Георгий Костюк.
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