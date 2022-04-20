Психиатр предупредил о последствиях легких форм COVID

Даже легкие формы COVID могут иметь последствия для психики, сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Фото: Фото: Галина Соловьева. Фото: Галина Соловьева.

«Чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения. Кстати, ведь очень многие перенесли болезнь на ногах, и потом узнали, что у них, оказывается, антитела выросли. Конечно, есть связь между тяжестью перенесенной инфекции и последствиями, но даже легкие формы ковида переносились и имели последствия для психики», – передает РИА «Новости» слова Костюка.

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По его словам, когнитивные нарушения у пожилых людей могут обостриться после COVID. По словам психиатра, коронавирус действительно может вызывать негативные последствия с точки зрения психоневрологии.

«Бывает, что у пожилых людей с небольшими когнитивными нарушениями, например, с забывчивостью или снижением концентрации, после перенесенной коронавирусной инфекции эти симптомы могут резко обостриться. Это, конечно, крайний случай, но случалось, что такие пациенты частично или полностью утрачивали способность связно выражать свои мысли, становились совершенно беспомощны и некоторые даже попадали в психиатрический стационар», – рассказал Костюк.

Собеседник агентства уточнил, что и у молодых людей при тяжелом течении инфекции возникали психические расстройства, по симптомам схожие с алкогольным делирием – или, проще говоря, «белой горячкой».

«Это нарушения сна, психозы, галлюцинации, нарушения ориентации в пространстве и так далее. Это очень серьезные состояния, требующие квалифицированной медицинской помощи», – добавил Костюк.

Он добавил, что валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача.

«Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты», – рассказал Костюк.

Он отметил, что в более широком смысле можно порекомендовать витаминную поддержку, особенно витамины группы В – эти витамины плодотворно влияют на нервную систему, головной мозг, могут способствовать улучшению состояния. «Однако в любом случае лучше посоветоваться с врачом, так как даже продающиеся в аптеке витамины могут иметь определенные противопоказания», – добавил психиатр.