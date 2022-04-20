РНК коронавируса сохранилась в фекалиях спустя семь месяцев после заражения

Примерно в половине образцов фекалий пациентов, у которых ранее диагностировали Covid-19, спустя неделю после заражения обнаруживалась вирусная РНК, а у четырех процентов это происходило и по прошествии семи месяцев.

Фото: © Кевин Кнупс, Маастрихтский университет © Кевин Кнупс, Маастрихтский университет

Команда генетиков, микробиологов и медиков из Стэнфордского университета (Калифорния, США) показала, что РНК коронавируса SARS-CoV-2 в некоторых случаях сохраняется в фекалиях людей даже спустя семь месяцев с момента заражения. Желудочно-кишечные симптомы такого затяжного заболевания включают в себя тошноту, рвоту и боль в животе.

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Это первое масштабное исследование, в котором оценивалось наличие вирусной рибонуклеиновой кислоты в образцах экскрементов пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной инфекции, собранных в разные периоды времени после начала болезни. Результаты опубликованы в журнале Med: Cell Press.

Спустя два с половиной пандемийных года нам известно, что Covid-19 — заболевание с разнообразными проявлениями: от респираторных до желудочно-кишечных и системных. Хотя в основном SARS-CoV-2 поражает дыхательную систему, наличие симптомов наподобие тошноты, боли в суставах, диареи в сочетании с доказательствами пребывания вируса в тканях практически всего организма, показывает, что патоген распространяется за пределы органов дыхания.

Авторы нового исследования задались целью лучше определить особенности присутствия SARS-CoV-2 в желудочно-кишечном тракте и его значимость для здоровья человека как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, поскольку данных об этом было недостаточно. Они использовали образцы кала и мазки из дыхательных путей более ста человек, болевших Covid-19 легкой и средней степени тяжести. Анализы регулярно собирали в течение десяти месяцев с момента постановки диагнозов весной 2020 года. Участники находились под наблюдением, поэтому ученым удалось следить за развитием симптомов.

Как показали результаты, среди 113 участников, предоставивших образцы стула, вирусная РНК присутствовала в фекалиях 49,2 процента на протяжении шести дней после выявления Covid-19. За первый месяц число таких людей упало до 11 процентов, при этом вирусная нагрузка также снижалась. В экскрементах 12,7 процента пациентов РНК возбудителя инфекции можно было обнаружить спустя четыре месяца, а у 3,8 процента — по прошествии семи месяцев.