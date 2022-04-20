В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса

Мутации коронавируса продолжатся и не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на каком-либо из других вариантов инфекции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, чьи слова передает ТАСС.

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«Мутации коронавируса не закончатся ни на омикроне, ни на другом варианте, это невозможно», — сказал эпидемиолог.

По его мнению, никто не может исключить в дальнейшем появление нового штамма коронавируса, так как мутации являются естественным процессом для вирусов.

Ранее Горелов объяснил, что говорить о превращении коронавируса в обычную сезонную инфекцию пока рано. У вируса, по словам ученого, нет характерных для сезонной болезни черт.