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46 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса

Lenta.ruиещё 1

Мутации коронавируса продолжатся и не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на каком-либо из других вариантов инфекции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, чьи слова передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса
Фото: uplash.comuplash.com

«Мутации коронавируса не закончатся ни на омикроне, ни на другом варианте, это невозможно», — сказал эпидемиолог.

По его мнению, никто не может исключить в дальнейшем появление нового штамма коронавируса, так как мутации являются естественным процессом для вирусов.

Ранее Горелов объяснил, что говорить о превращении коронавируса в обычную сезонную инфекцию пока рано. У вируса, по словам ученого, нет характерных для сезонной болезни черт.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 9195 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 18 101 986. При этом днем ранее число выявленных случаев составило 8640.

Коронавирус,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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