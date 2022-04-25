Иммунолог рассказал о раннем проявлении возрастных заболеваний после COVID

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», рассказал, что у переболевших COVID-19 могут раньше срока проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости.
«У переболевших COVID-19 намного раньше стали проявляться возрастные заболевания. Были исследования по частоте возникновения сердечно-сосудистых нарушений и катастроф — это инсульты, инфаркты, острые тромбозы. Частота их проявлений увеличилась от двух до пяти раз при учёте всех других факторов, при этом возникать проблемы начали в возрасте 50—55+», — объяснил Крючков в беседе с URA.RU.
По словам иммунолога, COVID-19 также может привести к более раннему проявлению диабета 2-го типа, нарушениям работы мозга и другим заболеваниям.