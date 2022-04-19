Как индюшатина работает против коронавируса

Руководитель Российской диабетической ассоциации Александр Богомолов рассказывает нашим читателям о новых возможностях профилактики и лечения этого тяжелого заболевания:

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- Ученые всего мира ищут средства для борьбы с ковидом. Людям рекомендуют принимать витамины D и C, что немного усиливает иммунитет, но кардинального влияния на течение болезни не оказывает. Но уже доказано, что одно из самых современных и эффективных направлений в борьбе с коронавирусом - максимальное увеличение потребления пищевого селена. Однако селенсодержащие продукты, например индюшатина, оказались также богаты витамином В12. Индийские ученые говорят о возможной пользе и этого компонента.

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Они считают, что витамин В12, возможно, тормозит развитие коронавирусной инфекции. Это вещество нарушает механизм копирования вируса SARS-Cov-2 и вообще способен его остановить. Индийские исследователи с помощью компьютерного моделирования показали, что этот витамин подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.

«Способность метилкобаламина подавлять репликацию вируса должна быть срочно протестирована, - заявили индийские ученые. - Кроме того, учитывая безотлагательность ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина в свои текущие протоколы лечения пациентов. Это вещество также может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп населения, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, включая сахарный диабет. Это поможет снизить вероятность инфицирования и оказать неотложную помощь в больнице».

Российские эксперты подтвердили, что В12 обладает противовоспалительным действием, однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность при COVID-19. То есть это пока лишь гипотеза. Известно, что В12 необходим для многих важных гормональных и метаболических функций организма. Например, для выработки энергии клетками, нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК/РНК. Однако передозировка этого витамина крайне опасна.