Афроамериканцы гибнут от COVID-вакцин чаще белых: случай или система

Исследования показали повышенную смертность от вакцин для людей африканской расы, сообщает ИА DEITA.RU.

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Глава Минздрава США Хавьер Бесерра заявил, что вакцинация от коронавируса уносит жизни темнокожих американцев в два раза чаще, чем белых. Об этом он заявил на YouTube-канале Белого дома.

Также гораздо чаще наблюдаются летальные исходы у американцев латинского происхождения и иных граждан, чьи корни идут от представителей других рас, нежели европейской. Причины данного явления Минздрав США на данный момент озвучить не готов.

Ранее стало известно о разработках США в биологических лабораториях на Украине – целью их работы является, в том числе, изучение уязвимости определенных рас и этносов.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил начальник войск биологической и химзащиты МО Игорь Кириллов.

Отметим, в Америке одобрены три вакцины против COVID - Pfyzer, Johnson&Johnson и Moderna. По состоянию на апрель привито около 80 процентов всего населения страны. Более высокая смертность темнокожего населения от вакцинации требует дополнительно исследования. Данных о наличии схожего явления в других странах по этому феномену нет.