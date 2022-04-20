Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это - естественный процесс эволюции. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Мутации коронавируса не закончатся ни на "омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", - подчеркнул он.

По данным Роспотребнадзора, за 15-ю неделю 2022 года доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России выросла до 97,5%. При этом доля дельта-штамма сократилась до 0,5%.