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1 час назад

Эксперт сообщил об опасности потери зрения после COVID-19

Моя Москва.онлайн

Сергей Токарев, доктор мединских наук, главный профилактолог УрФО, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что люди, перенёсшие коронавирус, могут полностью потерять зрение. Отмечается, что это связано с риском развития тромбозов сетчатки.

Эксперт сообщил об опасности потери зрения после COVID-19
Фото: https://mymsk.online/https://mymsk.online/

Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение нескольких месяцев после перенесённого коронавируса у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом появляется ишемия, дегенерация, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, однако в запущенных — лечить будет крайне сложно, человек рискует стать инвалидом по зрению. Поэтому при появлении первых и необычных симптомов — тумана в глазах, искр, звёздочек и плавающих мушек, снижения остроты зрения — следует срочно обратиться к врачу-офтальмологу». — Сергей Токарев, доктор мединских наук, главный профилактолог УрФО.

По словам специалиста, COVID-19 способен поражать не только нервные клетки, но и клетки сетчатки, размножаясь в них. В итоге, как отметил Токарев, могут пострадать так называемые светочувствительные и ганглиозные клетки, отвечающие за световосприятие и зрение в целом. Особо уязвимыми являются люди, страдающие от миопии, а соответственно, дистрофии сетчатки.

Коронавирус,Сергей Токарев,
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