Эксперт сообщил об опасности потери зрения после COVID-19

Сергей Токарев, доктор мединских наук, главный профилактолог УрФО, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что люди, перенёсшие коронавирус, могут полностью потерять зрение. Отмечается, что это связано с риском развития тромбозов сетчатки.

Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение нескольких месяцев после перенесённого коронавируса у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом появляется ишемия, дегенерация, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, однако в запущенных — лечить будет крайне сложно, человек рискует стать инвалидом по зрению. Поэтому при появлении первых и необычных симптомов — тумана в глазах, искр, звёздочек и плавающих мушек, снижения остроты зрения — следует срочно обратиться к врачу-офтальмологу». — Сергей Токарев, доктор мединских наук, главный профилактолог УрФО.