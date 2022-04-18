Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила норматив по охвату тестированием на COVID-19 в 300 тестов в сутки на 100 тыс. жителей за неделю, сообщает ТАСС.

"Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ",

Ранее ведомство предлагало отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что у страны не будет проблем с поставками тест-систем для выявления COVID-19. В РФ за минувшие сутки госпитализировали 1 058 человек с коронавирусом, что на 27,2% меньше, чем днем ранее.