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3 часа назад

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19

Газета.Ruиещё 3

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила норматив по охвату тестированием на COVID-19 в 300 тестов в сутки на 100 тыс. жителей за неделю, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поповой было подписано соответствующее постановление.

"Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ",

— отмечено в ведомственном документе.

Ранее ведомство предлагало отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что у страны не будет проблем с поставками тест-систем для выявления COVID-19. В РФ за минувшие сутки госпитализировали 1 058 человек с коронавирусом, что на 27,2% меньше, чем днем ранее.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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