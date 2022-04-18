Врач объяснил, почему мясо и алкоголь снижают иммунитет к ковиду

Сергей Чудаков, семейный врач, кандидат медицинских наук, руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказал о том, что употребление в пищу большого количества сладкого, копчёных и маринованных продуктов, фастфуда, красного мяса и крепкого алкоголя снижает защитные свойства антител против COVID-19.
"Некоторые продукты увеличивают суммарное содержание кислоты в организме, другие увеличивают количество щелочи. Первые считаются провоспалительными, они создают неблагоприятную среду, фон, при котором хуже работает иммунитет, соответственно, снижаются и защитные свойства антител против COVID-19. Проверить, в какую сторону сместился баланс организма, можно с помощью специальных тест-полосок. Можно сдать как анализ слюны, так и анализ мочи", — Сергей Чудаков, семейный врач, кандидат медицинских наук, руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet.
По словам специалиста, к продуктам, которые «закисляют» организм, также относятся кофе, кислые вина и сладкие газированные напитки. Более полезными щелочными, как отметил Чудаков, считаются практически все овощи и фрукты, даже лимон, и зелёный чай.