Врач объяснил, почему мясо и алкоголь снижают иммунитет к ковиду

"Некоторые продукты увеличивают суммарное содержание кислоты в организме, другие увеличивают количество щелочи. Первые считаются провоспалительными, они создают неблагоприятную среду, фон, при котором хуже работает иммунитет, соответственно, снижаются и защитные свойства антител против COVID-19. Проверить, в какую сторону сместился баланс организма, можно с помощью специальных тест-полосок. Можно сдать как анализ слюны, так и анализ мочи", — Сергей Чудаков, семейный врач, кандидат медицинских наук, руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet.