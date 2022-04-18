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1 час назад

Озвучено влияние омикрона на заболевания дыхательных путей у детей

Lenta.ru

Исследователи из США озвучили влияние штамма омикрон COVID-19 на заболевания верхних дыхательных путей, в частности трахеобронхита у детей. Как оказалось, этот вариант коронавируса увеличивает риск заболеть воспалением бронхов и трахеи в три раза. Результаты работы описаны журнале JAMA Pediatrics.

Озвучено влияние омикрона на заболевания дыхательных путей у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования ученые проанализировали данные более чем 18 тысяч детей, которые переболели COVID-19 в период с марта 2020 года по февраль 2022-го. Довольно значимая доля детей перенесли трахеобронхит и другие осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, причем эта группа существенно увеличилась в три раза после появления штамма омикрон. Доля таких заболевших составила 4,1 против 1,5 процента пациентов с другими вариантами SARS-CoV-2.

Медики подчеркнули, что около 20 процентов детей с трахеобронхитом попадают в реанимационные отделения и им требуется подключение к системе искусственной вентиляции легких. Полученные результаты необходимо учитывать при подборе терапии, считают проводившие исследование ученые.

Ранее специалисты из Медицинской школы Кейсовского университета Западного резервного района (CWRU) выделили различия в тяжести течения заболевания штаммов омикрона и дельта COVID-19 у детей младше пяти лет.

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