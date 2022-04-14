Учёные обнаружили побочный эффект вакцин от коронавируса, влияющий на сердце

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Учёные из Госпиталя национального университета Сингапура проанализировали данные 395 млн людей, привитых от коронавируса, с целью проследить связь между вакцинацией и болезнями сердца. В ходе исследования выяснилось, что у молодых мужчин в возрасте до 30 лет существенно возрастает риск миоперикардита — воспаления сердечной мышцы и окружающих тканей.

В целом прививки против коронавируса повышают риск миоперикардита, но таких случаев было выявлено всего 33 на 1 млн доз. Но среди мужчин возрастом до 30 лет риск этого заболевания возрастал в 4-5 раз.

Как отмечается, заболевание было зафиксировано на фоне вакцинации препаратами Pfizer и Moderna — РНК-вакцинами американской компании Pfizer.