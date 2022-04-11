В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения

Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, уровень передачи инфекции остается высоким, а охват прививками во многих странах низок. Об этом заявил в понедельник в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, он отметил, что несмотря на тенденцию к снижению смертности в мире (на минувшей неделе число сообщений о летальных исходах было самым низким более чем за два года), "пандемия все еще далека от завершения".

"Передача [коронавируса] остается очень высокой, а охват вакцинацией очень низок в слишком большом числе стран",

- сказал Гебрейесус. По его словам, ослабление ограничений, связанных с пандемией, позволяет инфекции распространяться, что усиливает риск появления новых штаммов.

Глава ВОЗ обратил внимание на "исключительно важное значение" на нынешнем этапе пандемии трех факторов. На первое место он поставил "усталость" населения от социальной изоляции, закрытия школ и неурядиц с рабочими местами. Говоря о втором факторе, он напомнил, что "остается неизвестной продолжительность иммунитета после первой вакцинации или инфицирования" коронавирусом. И наконец, третий фактор состоит в том, что "мы не можем предсказать, как вирус будет эволюционировать", констатировал Гебрейесус.