Китай обновил суточный максимум по числу зараженных COVID

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Среди заболевших наблюдается повышенная температура, кашель и недомогание. Данные симптомы проявляются у 1 350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с коронавирусом прибыли из-за рубежа. Количество заразившихся и проходящих лечение в Китае превышает 197,2 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

В конце марта сообщалось, что Шанхай изолировал 26 млн жителей в рамках крупнейшего общегородского введения ограничений в Китае с начала пандемии. Незадолго до этого Шанхай побил антирекорд - в городе зарегистрировали 13 354 новых случая заражения COVID-19. 3 апреля в Китае выявили новый подтип "омикрон-штамма" коронавируса.