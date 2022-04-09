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8 минут назад

Китай обновил суточный максимум по числу зараженных COVID-19, достигнув 25 165

Газета.Ruиещё 6

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай обновил суточный максимум по числу зараженных COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди заболевших наблюдается повышенная температура, кашель и недомогание. Данные симптомы проявляются у 1 350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с коронавирусом прибыли из-за рубежа. Количество заразившихся и проходящих лечение в Китае превышает 197,2 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

В конце марта сообщалось, что Шанхай изолировал 26 млн жителей в рамках крупнейшего общегородского введения ограничений в Китае с начала пандемии. Незадолго до этого Шанхай побил антирекорд - в городе зарегистрировали 13 354 новых случая заражения COVID-19. 3 апреля в Китае выявили новый подтип "омикрон-штамма" коронавируса.

По данным местных властей, новый вариант происходит из ветки "омикрон-штамма" BA.1.1, при этом он не совпадает с другими ранее выявленными вариантами коронавируса.

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