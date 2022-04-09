Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией. Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.
«Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет», — заявил врач.
Он отметил, что в настоящее время в стране стабильная ситуация по коронавирусу. По мнению специалиста, у россиян сформировался достаточно хороший иммунитет, способный успешно противостоять штамму XE, однако призвал своевременно вакцинироваться для того, чтобы поддерживать его в таком состоянии.