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18 минут назад

Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID-19 в мире

Lenta.ruиещё 3

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией. Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.

Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет», — заявил врач.

Он отметил, что в настоящее время в стране стабильная ситуация по коронавирусу. По мнению специалиста, у россиян сформировался достаточно хороший иммунитет, способный успешно противостоять штамму XE, однако призвал своевременно вакцинироваться для того, чтобы поддерживать его в таком состоянии.

Коронавирус,Евгений Тимаков,
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