Инфекционист оценил возможность новой волны заболеваемости COVID

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией. Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.