У кого чаще болят суставы после ковида

Китайские исследователи определили, кого чаще беспокоят боли и отеки в суставах после перенесенного коронавируса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Oxford Academic.
Ученые опросили почти 1300 пациентов спустя год после выздоровления. Выяснилось, что у каждого восьмого пациента наблюдались симптомы ревматизма (всего 12,3%). Симптомы не были связаны с тяжестью заболевания или применением кортикостероидов в острой фазе.
«Рамблер» узнал у врача Дениса Прокофьева, правда ли у женщин и пожилых после коронавируса выше риск возникновения артритов.
Как правило, реактивные артриты возникают на фоне того, что инфекция не была полностью погашена. Остаются частицы бактериального фона, которые циркулируют внутри организма и вызывают проблемы с суставами.
Мы видим, что ковид тоже приводит к реактивным артритам. Безусловно, существуют особые меры профилактики развития артритов: своевременно и грамотно оказывать лечение, соблюдать полный курс.
Наиболее подверженными являются группы, которые в анамнезе имеют реактивные артриты или патологии суставы до перенесенной инфекции. Зачастую это женщины: они более предрасположены к заболеваниям суставов.
Применение лекарственных препаратов здесь не должно играть существенной роли. Важнее понять, какие именно суставы поражаются при ковиде, с какого именно сустава начинается поражения, какие есть варианты течения, системные проявления реактивного артрита. Это все будет иметь основное клиническое значение.