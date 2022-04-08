У кого чаще болят суставы после ковида

Китайские исследователи определили, кого чаще беспокоят боли и отеки в суставах после перенесенного коронавируса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Oxford Academic.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Ученые опросили почти 1300 пациентов спустя год после выздоровления. Выяснилось, что у каждого восьмого пациента наблюдались симптомы ревматизма (всего 12,3%). Симптомы не были связаны с тяжестью заболевания или применением кортикостероидов в острой фазе.

Видео дня

Каждый третий пациент жаловался на боли в коленях (всего 38%), каждый четвертый — на дискомфорт в лучезапястном суставе (всего 25%).

Один из пяти пациентов жаловался на боли в плечевом суставе (всего 19%).

Пожилые люди сталкивались с последствиями в 1,22 раза чаще остальных, а женщины — в 1,58 раз чаще.

«Рамблер» узнал у врача Дениса Прокофьева, правда ли у женщин и пожилых после коронавируса выше риск возникновения артритов.

У многих людей после воспалительных заболеваний возникают так называемые реактивные артриты. Эти артриты возникают после 4-6 недель после острой инфекции, будь то бактериальная или вирусная инфекция. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как правило, реактивные артриты возникают на фоне того, что инфекция не была полностью погашена. Остаются частицы бактериального фона, которые циркулируют внутри организма и вызывают проблемы с суставами.

Мы видим, что ковид тоже приводит к реактивным артритам. Безусловно, существуют особые меры профилактики развития артритов: своевременно и грамотно оказывать лечение, соблюдать полный курс.

Наиболее подверженными являются группы, которые в анамнезе имеют реактивные артриты или патологии суставы до перенесенной инфекции. Зачастую это женщины: они более предрасположены к заболеваниям суставов.

Применение лекарственных препаратов здесь не должно играть существенной роли. Важнее понять, какие именно суставы поражаются при ковиде, с какого именно сустава начинается поражения, какие есть варианты течения, системные проявления реактивного артрита. Это все будет иметь основное клиническое значение.