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3 часа назад

Выявлен риск появления тромбов после COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Шведские ученые выявили, что после перенесенной коронавирусной инфекции у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода. Результаты исследования описаны в журнале BMJ.

Выявлен риск появления тромбов после COVID-19
Фото: lenta.rulenta.ru

Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020-го по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен (возникающего чаще всего в ногах или тазу) вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования. Особенно подвержены появлению тромбов оказались люди, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, а также те, кто имеет хронические заболевания.

В феврале 2022 года отечественные кардиологи из Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику диагностики развития тромбоза у больных коронавирусом. Она заключалась в выявлении в крови эндотелина-1, который образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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