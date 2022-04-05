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1 час назад

В России зарегистрировали еще один препарат от COVID-19

Lenta.ruиещё 2

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат от коронавируса «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Это следует из государственного реестра лекарственных средств, передает ТАСС.

В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»

Препарат выпускается в форме капсул, он был зарегистрирован 4 апреля. Срок выданного Минздравом удостоверения закончится 1 января 2023 года.

Правительство России 4 апреля также упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, их перечень определит специальная комиссия. Срок регистрации для медизделий уменьшен с 50 до 22 рабочих дней, для части из них — до пяти рабочих дней.

1 апреля министерство здравоохранения также зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Атериксен», его производит российская фармацевтическая компания «Валента фарм». Лекарство на данный момент зарегистрировано только для лечения взрослых пациентов с COVID-19.

Коронавирус,Минздрав РФ,Правительство РФ,
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