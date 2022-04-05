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5 часов назад

Иммунолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России летом

Lenta.ru

Летом в России ожидается затишье по ситуации с коронавирусом. Такой прогноз по заболеваемости COVID-19 дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Доктор Питер».

Дан прогноз по заболеваемости COVID-19 в России летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас я не вижу того "конкурента" [омикрон-штамма], который может летом вызвать всплеск заболеваемости. Это не значит, что его нет, но пока он не проявился. Если и будет рост, то он должен быть раньше лета»,

— сказал специалист.

По его словам, из-за ослабления коллективного иммунитета к коронавирусу в России стоит ожидать всплеск заболеваемости COVID-19 осенью. Возможное ухудшение эпидемиологической обстановки также может быть связано с окончанием сезона отпусков и началом учебного года. При этом основной причиной начала волны коронавируса будет новый штамм, уверен иммунолог.

Крючков добавил, что вид омикрон-штамма коронавируса BA.1.1, который обнаружили на территории Китая в провинции Цзянсу 28 марта, не придет в Россию из-за закрытых границ — они влияют на скорость распространения вируса.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов дал прогноз по коронавирусу на майские праздники. По его словам, тогда в России может начаться волна стелс-омикрона — из-за этого штамма рост заболеваемости COVID-19 будет более резким, чем из-за других вариантов вируса.

Об обнаружении на востоке Китая подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.1.1 стало известно 3 апреля. Его выявили в конце марта, после чего специалисты провели секвенирование новой мутации.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Николай Крючков,
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