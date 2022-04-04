Врач рассказала, как лечить облысение после COVID-19

Люди, перенесшие коронавирус, часто сталкиваются с равномерным выпадением волос по всей поверхности волосистой части головы. Об этом рассказала трихолог Анна Иванова в разговоре с «Общественной службой новостей».

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По ее наблюдениям, после трех-шести месяцев после COVID-19 пациенты начинают терять волосы, это происходит в равной степени как у мужчин, так и у женщин. «Чаще всего перенесенная коронавирусная инфекция служит причиной так называемой диффузной алопеции», — сказала доктор. Нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: интенсивно выпадают волосы, а новые не растут, объяснила врач.

Врач советует не поддаваться панике и обратиться к квалифицированному специалисту, который подберет требующийся курс лечения и определит правильный рацион питания. При этом перед лечением Иванова рекомендует пройти несколько медицинских процедур, сдать анализы для дальнейшего процесса по восстановлению волос.

«Рекомендую сдать анализы: ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО, общий анализ крови с лейкоформулой, ферритин и 25-ОН-витамин Д, биохимия крови: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩБ, билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, мочевина, креатинин, белок, альбумин и анализ микро и макроэлементов. Для инъекционного лечения я рекомендую пройти курс мезотерапии, плазмолифтинга и физиотерапии»,

— отметила она.

С наступлением весны к врачам все чаще обращаются люди, жалующиеся на хроническую усталость или особое пограничное состояние, то есть «вроде бы болею, а вроде бы и нет», сообщил «Царьграду» врач, доктор медицинских наук Антон Ершов.