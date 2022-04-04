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29 минут назад

Россиянам назвали причины «исчерпывания себя» масочного режима

Lenta.ruиещё 1

Маски перестали сдерживать омикрон-штамм коронавируса из-за его высокой заразности. Так снижение эффективности средств индивидуальной защиты объяснил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, чьи слова приводит URA.RU.

Названы причины «исчерпывания себя» масочного режима
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень — очень заразный, то есть он очень быстро распространяется и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать»,

— назвал причину ученый.

По его словам, коллективный иммунитет гораздо лучше удерживает распространение COVID-19, нежели маски. Чумаков также отметил, что благодаря иммунитету в ближайшие пару месяцев в России вряд ли стоит ждать серьезный рост заболеваемости.

«Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но с достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности»,

— заключил он.

Коронавирус,Петр Чумаков,РАН,
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