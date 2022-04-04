Названы причины «исчерпывания себя» масочного режима

Маски перестали сдерживать омикрон-штамм коронавируса из-за его высокой заразности. Так снижение эффективности средств индивидуальной защиты объяснил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, чьи слова приводит URA.RU.
«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень — очень заразный, то есть он очень быстро распространяется и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать»,
— назвал причину ученый.
По его словам, коллективный иммунитет гораздо лучше удерживает распространение COVID-19, нежели маски. Чумаков также отметил, что благодаря иммунитету в ближайшие пару месяцев в России вряд ли стоит ждать серьезный рост заболеваемости.
«Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но с достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности»,
— заключил он.