Биолог раскрыл ключевое отличие стелс-омикрона

«Он более заразный, чем исходный омикрон, то есть быстрее распространяется, чем тот вариант, который был до этого, а по болезнетворности приблизительно такой же. С точки зрения беспокойства — я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьезных симптомов у людей»,