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2 часа назад

Названо последствие легких форм коронавируса для мозга

Lenta.ruиещё 3

Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавирусной инфекции для мозга. По утверждениям ученых, заболевание может спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Названо последствие легких форм коронавируса для мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследование проводилось на обезьянах, которые в ходе наблюдений не испытывали серьезных симптомов COVID-19, поэтому биологи не ожидали увидеть значительного негативного влияния на организм. Однако, как оказалось, при проникновении SARS-CoV-2 в организм вирус вызывает большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, которые не испытывали никаких внешних острых респираторных симптомов. Такие результаты наблюдались более чем у половины из двух групп испытуемых обезьян.

В некоторых случаях эти патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, которые формировали гипоксию в определенных областях мозга. По мнению научных сотрудников, это явление объясняет помутнение сознания и другие нарушения, происходящие в голове во время острой стадии заболевания.

В марте 2022 года исследователи из университета Хаддерсфилда в Англии изучили влияние коронавируса на иммунный ответ головного мозга. Оказалось, что спайковый белок SARS-CoV-2 оказывать такое же воздействие на иммунные клетки мозга, как и на другие части организма.

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