Названо последствие легких форм коронавируса для мозга

Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавирусной инфекции для мозга. По утверждениям ученых, заболевание может спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний. Об этом сообщает пресс-служба университета.

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Исследование проводилось на обезьянах, которые в ходе наблюдений не испытывали серьезных симптомов COVID-19, поэтому биологи не ожидали увидеть значительного негативного влияния на организм. Однако, как оказалось, при проникновении SARS-CoV-2 в организм вирус вызывает большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, которые не испытывали никаких внешних острых респираторных симптомов. Такие результаты наблюдались более чем у половины из двух групп испытуемых обезьян.

В некоторых случаях эти патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, которые формировали гипоксию в определенных областях мозга. По мнению научных сотрудников, это явление объясняет помутнение сознания и другие нарушения, происходящие в голове во время острой стадии заболевания.