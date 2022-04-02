Раскрыта опасность распространения туберкулеза из-за коронавируса

В России снизилась заболеваемость туберкулезом, однако коронавирусная инфекция может спровоцировать распространение этого заболевания. Об этом заявила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, пишут «Известия».

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По ее словам, риск связан с тем, что с начала пандемии в стране была приостановлена диспансеризация, во время которой медики могли выявлять болезнь. Кроме того, сам COVID-19 может способствовать развитию туберкулеза.

«Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь "проспать" в организме, активизируется»,

— сказала фтизиатр.