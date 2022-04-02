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3 часа назад

Раскрыта опасность распространения туберкулеза из-за пандемии коронавируса

Lenta.ruиещё 3

В России снизилась заболеваемость туберкулезом, однако коронавирусная инфекция может спровоцировать распространение этого заболевания. Об этом заявила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, пишут «Известия».

Раскрыта опасность распространения туберкулеза из-за коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, риск связан с тем, что с начала пандемии в стране была приостановлена диспансеризация, во время которой медики могли выявлять болезнь. Кроме того, сам COVID-19 может способствовать развитию туберкулеза.

«Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь "проспать" в организме, активизируется»,

— сказала фтизиатр.

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева отметила, что при своевременном выявлении туберкулеза и принятии необходимых мер по лечению заболевания прогноз пациента благоприятный. Однако в случае несвоевременного выявления и лечения смертность достигает 50 процентов, предупредила она.

Коронавирус,Ирина Васильева,Минздрав РФ,
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