Найден способ раннего лечения от COVID-19 при помощи плазмы

Американские исследователи из Госпиталя Джонса Хопкинса совместно с коллегами из Университета Джонса Хопкинса нашли способ раннего лечения от COVID-19. Они предлагают вводить пациентам плазму с антителами переболевших. Окончательные выводы работы опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).