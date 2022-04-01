В России зарегистрируют назальную вакцину от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Я думаю, что ближайшие дни", - сказал он.

По его словам, этот вид вакцины будет использоваться, в том числе, для ревакцинации населения. "Сейчас эксперты ее оценят, эффективность и безопасность уже четко подтверждены, и мы пополним методические рекомендации", - заключил Мурашко.