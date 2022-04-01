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2 часа назад

Названы опасные для переболевших коронавирусом продукты

Газета.Ruиещё 8

Опасные для переболевших коронавирусом продукты перечислил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Названы опасные для переболевших коронавирусом продукты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал медик URA.RU, специалист рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров. По данным эксперта, они способствуют усилению воспалений и свертываемости крови, а при постковиде и так повышен уровень хронических воспалений. Михаил Гинзбург добавил, что питание не должно стимулировать свертываемость крови.

Он напомнил, что при постковиде сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии. Специалист сообщил, что в выборе блюд стоит остановиться на морской рыбе, овощах, фруктах, ягодах, зелени, орехах, кисломолочных продуктах, сложных углеводах, гречке и овсянке.

"Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики", — указал врач-диетолог.

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