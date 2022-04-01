Названы опасные для переболевших коронавирусом продукты

Как рассказал медик URA.RU, специалист рекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров. По данным эксперта, они способствуют усилению воспалений и свертываемости крови, а при постковиде и так повышен уровень хронических воспалений. Михаил Гинзбург добавил, что питание не должно стимулировать свертываемость крови.