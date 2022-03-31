Названы основные причины одышки после COVID-19

Многие пациенты жалуются на одышку после перенесенной коронавирусной инфекции. О каких проблемах со здоровьем может сигнализировать этот симптом, врач-терапевт, пульмонолог, медицинский блогер Олег Абакумов рассказал в своем Телеграм-блоге.

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Первая причина — иммобилизация. Из-за длительного лежания и отсутствия нормального движения во время болезни межреберные мышцы и диафрагма ослабевают. В этом случае специалист помогает дыхательная гимнастика и физическая нагрузка, отметил специалист.

Одышка может быть связана с легочным фиброзом, астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Чтобы исключить эти заболевания, нужно пройти КТ органов грудной клетки, спирографию и сдать анализ на специфические IgE.

Третьей причиной одышки после ковида, по словам пульмонолога, может быть анемия. Она возникает вследствие снижения уровня железа, которое является проводником кислорода. Для диагностики анемии необходимо сдать анализ на ферритин, железо и гемоглобин.

Сердечная недостаточность также может сопровождаться одышкой. Отсутствие кашля и хрипов, но наличие отеков или проблем с давлением должно стать поводов для проведения ЭКГ, УЗИ сердца и сдачи анализа на натрийуретического пептида.

Одышка, боль в груди и кровохаркание могут указывать на тромбоз артерии легких. Пациентам с такими симптомами необходимо проверить D—димер, выполнить УЗИ вен ног, ЭХО КГ. При выявлении нарушений рекомендовано КТ груди с контрастом, подчеркнул эксперт.

«Как видите, дыхательная гимнастика поможет только в одном случае из пяти. В остальных четырех случаях, надеяться только на гимнастику просто опасно. Можно легко пропустить серьезное заболевание, списывая все на опасное заблуждение: „Одышка после ковид — это норма“.»,