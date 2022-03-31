Брокколи оказалась эффективной против коронавируса

Содержащееся в брокколи вещество может подавлять размножение коронавируса, рассказала в своем Телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Специалист поделилась результатами нового исследования ученых из США, опубликованного в научном журнале Nature. выяснилось, что содержащийся в брокколи сульфорафан активен в отношении вирусов, в том числе SARS-CoV-2.
Эксперименты на мышах показали, что у животных, которым давали сульфорафан при заражении коронавирусом, степень поражения легочной ткани была на 29% ниже. При этом уменьшалось и воспроизведение вируса.
Эксперт отметила, что сульфорафан также имеет доказанный противораковый эффект. Вещество может значительно снижать конечные продукты гликирования, считающиеся главными факторами старения.
Зухра Павлова посоветовала включить брокколи в рацион и напомнила, что сульфорафан вырабатывается в капусте при воздействии воздуха. Перед приготовлением ее следует разломить и оставить на полчаса-час.