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46 минут назад

Брокколи оказалась эффективной против коронавируса

Medical Note

Содержащееся в брокколи вещество может подавлять размножение коронавируса, рассказала в своем Телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Брокколи оказалась эффективной против коронавируса
Фото: Телеграм-канал Зухры ПавловойТелеграм-канал Зухры Павловой

Специалист поделилась результатами нового исследования ученых из США, опубликованного в научном журнале Nature. выяснилось, что содержащийся в брокколи сульфорафан активен в отношении вирусов, в том числе SARS-CoV-2.

Эксперименты на мышах показали, что у животных, которым давали сульфорафан при заражении коронавирусом, степень поражения легочной ткани была на 29% ниже. При этом уменьшалось и воспроизведение вируса.

Эксперт отметила, что сульфорафан также имеет доказанный противораковый эффект. Вещество может значительно снижать конечные продукты гликирования, считающиеся главными факторами старения.

Зухра Павлова посоветовала включить брокколи в рацион и напомнила, что сульфорафан вырабатывается в капусте при воздействии воздуха. Перед приготовлением ее следует разломить и оставить на полчаса-час.

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