Брокколи оказалась эффективной против коронавируса

Содержащееся в брокколи вещество может подавлять размножение коронавируса, рассказала в своем Телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Фото: Телеграм-канал Зухры Павловой Телеграм-канал Зухры Павловой

Специалист поделилась результатами нового исследования ученых из США, опубликованного в научном журнале Nature. выяснилось, что содержащийся в брокколи сульфорафан активен в отношении вирусов, в том числе SARS-CoV-2.

Эксперименты на мышах показали, что у животных, которым давали сульфорафан при заражении коронавирусом, степень поражения легочной ткани была на 29% ниже. При этом уменьшалось и воспроизведение вируса.

Эксперт отметила, что сульфорафан также имеет доказанный противораковый эффект. Вещество может значительно снижать конечные продукты гликирования, считающиеся главными факторами старения.