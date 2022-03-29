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1 час назад

Спрей для носа оказался эффективен против коронавируса

InScienceInScience

Команда канадских и американских ученых разработала первый назальный спрей, который защищает от коронавируса. Он предотвращает проникновение вируса в клетки, но его нужно будет принимать вместе с другими лекарствами. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Спрей для носа оказался эффективен против коронавируса
Фото: Diverse Stock Photos / FlickrDiverse Stock Photos / Flickr

Новые штаммы коронавируса, например омикрон, значительно снизили эффективность некоторых вакцин. И сегодня ученые разрабатывают непосредственно лекарства от коронавирусной инфекции. Некоторые из них не дают вирусу проникнуть в клетки, другие — ингибируют репликацию вирусных частиц в клетках. Такие лекарства нужно употреблять совместно.

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Теперь исследователи получили вещество под кодовым названием N-0385. Оно блокирует активность одного из ферментов, который вирус использует для заражения клеток. Ученые проверили эффективность вещества против четырех штаммов SARS-CoV-2 (альфа, бета, гамма, дельта) на клетках легких человека и органоидах — тканевых культурах, которые имитируют органы. Соединение N-0385 успешно ингибировало инфекцию и при этом не проявило токсического эффекта. Ученые показали, что это вещество не дает вирусу проникнуть в клетку и эффективно при низких дозах. Далее ученые давали вещество в виде назального спрея ежедневно в течение четырех дней генетически модифицированным мышам, зараженным коронавирусом. Все десять мышей, которые получали лечение, пережили инфекцию, тогда как в контрольной группе выжило всего 20% животных.

Фермент, который является мишенью N-0385, находится в клетках слизистой носа. Именно через нос в организм попадает вирус. Поэтому назальный спрей кажется наиболее эффективным способом введения лекарственного вещества. Ученые полагают, что такой спрей для носа может быть эффективен и против штаммов коронавируса, которые могут появиться в будущем, так как уже существующие мутации никак не повлияли на работу фермента-мишени. В то же время лекарство позволяет эффективно бороться и против инфекций, которые вызываются вирусами гриппа А (H1N1) и С. Таким образом, заболевшему человеку могут назначить спрей для носа, который поможет вылечить и грипп, и коронавирусную инфекцию. При этом спрей нужно будет применять совместно с другими лекарствами. Спрей блокирует первую часть жизненного цикла вируса — внедрение в клетки, а другие лекарства — последующие этапы, когда вирус размножается в клетках.

В настоящее время ученые работают с компанией Ebvia, чтобы получить финансирование и провести клинические испытания. В будущем исследователи планируют оптимизировать соединение N-0385, чтобы его можно было использовать совместно с другими лекарствами, одобренными для лечения COVID-19.

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