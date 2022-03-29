Какие обследования стоит пройти переболевшим COVID-19

Перенесшим коронавирусную инфекцию в первую очередь стоит пройти компьютерную томографию и спирографию, УЗИ сердца, эхокардиографию и ЭКГ, рассказала терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik. Она также посоветовала сдать общий анализ крови.

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По данным Роспотребнадзора, за последние четыре недели месяца показатель заболеваемости COVID-19 снизился в 3,7 раза — с 596,45 человека до 160,25 на 100 тысяч населения. Из-за улучшения эпидемической ситуации с 15 марта в Москве отменили требования по обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

Теперь россиянам стоит оценить последствия, которые коронавирус нанес их здоровью, считает Романенко. Особое внимание нужно уделить легким — для это необходимо пройти компьютерную томографию, а также спирографию. Особенно это необходимо в том случае, если во время болезни у человека наблюдались одышка, учащенное сердцебиение и слабость.

Важно проверить и сердце, потому что любая вирусная инфекция несет последствия для сердечно-сосудистой системы, отмечает врач.

«Влияние идет не только на циркуляцию крови, но и на саму сердечную мышцу. Нередко после вирусных инфекций мы имеем осложнения, которые называются миокардит и эндокардит. Чтобы их выявить, надо сделать УЗИ сердца, эхокардиографию и записать ЭКГ»,

— рассказала терапевт.

Помимо этого, Романенко напомнила о необходимости после COVID-19 особенно внимательно следить за артериальным давлением. По ее словам, плохое самочувствие и недомогание могут быть связаны с повышенным или пониженным давлением.

«Если вы измеряете свое давление и оно больше 130/80, то надо записаться на прием к терапевту и он определит дальнейший ход обследования. Низкое давление — это тоже повод обратиться к врачу»,