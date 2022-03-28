Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
56 минут назад

Россиянам рассказали о дополнительных симптомах стелс-омикрона

Lenta.ruLenta.ru

Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота и боли в животе, являются основными симптомами варианта коронавируса BA.2, который иначе называют стелс-омикрон. Об этом рассказал россиянам врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, его слова приводит E1.RU.

Врач рассказал о дополнительных симптомах стелс-омикрона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После исследования данных о симптоматике, которые собирают и анализируют в Великобритании, специалист заявил, что дополнительные проявления нового варианта коронавируса больше напоминают пищевое отравление.

Кроме того, сохраняется и основной комплекс симптомов, который включает в себя першение в горле, головную боль, повышенную температуру, кашель, усталость, а также мышечную ломоту.

«Сейчас существенно меньше людей, которые сталкиваются с нарушениями обоняния, но этот симптом тоже может присутствовать»,

— заключил врач.

Коронавирус,Александр Соловьев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители